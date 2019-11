Voodoo Jürgens: Ein Kosmos für gebrochene Wiener

Wie im mit Jazz Gitti aufgenommenen Titel-Song des Albums bezieht sich Jürgens gern auf frühere Songs. „’S klane Glücksspiel“ erzählt die Geschichte des am ersten Album im Song „ Gitti“ nur in einer Nebenrolle vorkommenden „Rickerl“ weiter, in den Videos baut er Dinge ein, die in Songs erwähnt waren. Alles „um einen eigenen Kosmos aufzumachen und die Geschichten der Figuren nach vorn und hinten weiter erzählen zu können.“

Dass die nie gut enden, alle seine Figuren gebrochen sind, ist auch keine Absicht. Aber: „Ich weiß nicht, was ich über einen glücklichen Typen schreiben sollte. Wir haben auch in der Band darüber geredet, dass das alles schon schwere Kost ist. Deshalb hab ich dann ‚Ohrwaschlkräuler‘ geschrieben, was sich von Ohrwurm ableitet. Das ist ein Song, der so ein biss’l auffängt und Trost spendet.“