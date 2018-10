Geiger Nigel Kennedy im Interview: Bach, Polen und der „Brex-Shit“

Nigel Kennedy ist immer noch unverkennbar: Die Strubbelhaare des einstigen Geigen-Punks und Verkaufsrekordhalters - seine Vivaldi-Aufnahme setzte mehr als zwei Millionen Tonträger ab - stehen derzeit auf Plakaten in Wien zu Berge – denn am 27. November tritt Kennedy im Konzerthaus auf. Der KURIER erreichte Kennedy für ein Interview zuvor telefonisch in London – wo es oft kalt ist, aber „derzeit wegen des politischen Klimas noch kälter", wie Kennedy sagt.

KURIER: Aber Gershwins Musik, die Sie bei Ihren Konzerten spielen, wärmt zumindest das Herz.

Nigel Kennedy: Die Melodien haben so viel Pathos und Charakter. So viele Liebeslieder hört man heute nicht mehr. Heute will jeder nur tough aussehen.