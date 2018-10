Banksy: Geschreddertes Bild ist offiziell neues Kunstwerk

Das Bild eines Mädchens mit Ballon, das am 5. Oktober bei Sotheby's in London versteigert wurde und nach dem Zuschlag durch einen im Rahmen eingebauten Schredder gezogen wurde, wird zweifellos als großartige Darstellung des Wertsteigerungspotenzials des Kunstmarkts in die Geschichte eingehen. Dass Sotheby's am Donnerstagabend verkündete, dass die anonyme Käuferin, die bei der Auktion 1,04 Millionen Pfund (1,19 Mio. Euro) für das Werk des subversiven Künstlers Banksy bezahlt hatte, das Bild weiterhin haben wollte, konnte nicht überraschen: Das Werk hat seinen Wert durch die weltweit publizierte "Selbstzerstörung" vermutlich vervielfacht.

Ein Stück Kunstgeschichte

Sotheby's betonte auch, dass die Einrichtung "Pest Control" (wörtlich "Schädlingsbekämpfung"), die Werke des mysteriösen Künstlers authentifiziert, ein Zertifikat ausgestellt habe. Das Schredder-Bild heiße jetzt "Love is in the Bin" ("Die Liebe ist im Mistkübel") und sei "das erste Kunstwerk, das live während einer Auktion geschaffen wurde". Die Käuferin wurde mit dem Satz zitiert: „Als das Werk geschreddert wurde, war ich zunächst geschockt, doch allmählich fing ich an zu realisieren, dass ich an mein eigenes Stück Kunstgeschichte gelangt war.“