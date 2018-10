Banksy ließ eigenes Bild direkt nach Auktion schreddern

Kurz nach dem Zuschlag um rund eine Mio. Pfund (rund 1,2 Mio. Euro) bei einer Auktion bei Sotheby's in London hat Street-Art-Künstler Banksy sein eigenes Bild mit einem im Bilderrahmen versteckten Schredder teilweise zerstört. Es handelt sich um das bekannte Werk "Girl with Balloon". "Es scheint, als wären wir gerade gebanksyed worden", wird Alex Branczik von Sotheby's in einer Aussendung zitiert.

Das Bild - eine Reproduktion von einem der bekanntesten Banksy-Motive, einem Mädchen, das einen roten Herzballon fliegen lässt - war ursprünglich nur auf 200.000 bis 300.000 Pfund geschätzt worden. Schlussendlich war es allerdings um 1,042 Mio. Pfund unter den Hammer gekommen, ein neuer Rekordpreis für Werke des Künstlers. Gleich nach dem Zuschlag lief ein Schredder an, ein Teil des Werks hing darauf in dünnen Streifen aus dem unteren Teil des Rahmens. Banksy teilte auf Instagram ein Foto des zerstörten Bildes samt erschüttert wirkenden Auktionsbesuchern mit dem ironischen Kommentar: "Zum ersten, zum zweiten, zum dritten...", der auf Englisch noch lustiger ist: "Going, going, gone..."