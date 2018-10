Polen muss aufhören, Richter zwangsweise zu pensionieren

Schon als die allerersten Pläne in Polen aufgetaucht waren, gerieten die rechts-nationale PiS-Regierung in Warschau und die EU-Kommission aneinander: Polnische Richter müssen von nun an mit 65 statt wie bisher mit 70 Jahren in Pension gehen – was seit April zur Zwangspensionierung von 20 Richtern geführt hat.

Zudem erhöhte der Präsident Polens die Zahl der Richter am Obersten Gerichtshof von 93 auf 120. Dadurch wurden Dutzende Posten frei, die mit regierungsnahen Richtern besetzt hätten werden können.

Aus der Sicht Brüssels war dadurch die Unabhängigkeit der Justiz in Polen in Gefahr. Anfang Oktober reichte die EU-Kommission daher vor dem Europäischen Gerichtshof ( EuGH) eine Vertragsverletzungsklage gegen Polen ein.