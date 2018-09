Polen: Dem Berufsgeheimnis droht das Aus

Künftig sollen in Polen das Arztgeheimnis, das Anwaltsgeheimnis sowie der Quellenschutz im Journalismus aufgehoben werden können. Ein entsprechender Gesetzesentwurf des Justizministeriums liegt den Zeitungen Gazeta Wyborcza und Dziennik vor. Demnach kann die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Berufsgeheimnisse fordern.

Dies ist in Polen derzeit nur durch einen richterlichen Beschluss möglich, vor allem in einer Notlage. Der Bezirksverband für Anwälte in Warschau warnt bereits, dass es Medienvertreter künftig weit schwerer haben werden, Machtmissbrauch der Regierung darzulegen. Auch vertrauensvolle Gespräche zwischen Klient und Anwalt würden erschwert.

Insgesamt sollen 100 Gesetze des Strafgesetzbuches geändert werden. Justizminister Ziobro erklärte zwar , dass die geänderten Gesetze nicht „im Geringsten den Journalismus betreffen“ würden. Die vorliegenden Novellen widersprechen diesen Aussagen laut den Medienberichten jedoch.

Ziobros Stellvertreter Warchol verteidigte das Aufheben der Berufsgeheimnisse, da der Staatsanwalt „ein Sprecher des öffentlichen Interesses sei“. Der Justizminister wirkt in Polen allerdings auch als Generalstaatsanwalt, wodurch die Staatsanwaltschaft als Instrument der Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ ( PiS) gilt.

Die unabhängige Journalistenvereinigung „Press Club Polska“ will kommende Woche mit anderen Berufsverbänden eine Erklärung abgeben. „Wir müssen uns noch mit den Gesetzestexten befassen“ erklärte deren Generalsekretär Wlodarczyk. Der Schutz des Quelle sei jedoch ein „Fundament des journalistischen Berufs“, ein Rechtsanspruch des Informanten und eine Verpflichtung des Medienvertreters. Gegen eine Erweiterung der staatsanwaltlichen Kompetenz werde man sicherlich protestieren.