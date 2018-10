Brexit und die Folgen: „27 Kilometer Lkw-Stau jeden Tag“

Vorbereiten könnten sich Unternehmen allerdings auf rechtliche Änderungen, die sich aus dem Brexit ergäben. So sei in Verträgen mit britischen Unternehmen derzeit Europarecht anwendbar. Nach März 2019 könnten die Briten sagen, es gelte britisches Recht. Ein österreichisches Unternehmen könnte behaupten, Österreich sei zuständig. „Ich erwarte viele Parallelprozesse“, sagt Bauer. Um diese zu vermeiden, sollten Unternehmen eine „Brexit-Klausel“ in den Vertrag einbauen, die die gerichtliche Zuständigkeit eindeutig festlege.

Auch beim gewerblichen Rechtsschutz sei dies nötig. Verletze ein Brite diesen Schutz, sei die Frage, wo er geklagt werden könne. „Für diesen Fall könnte eine Schiedsklausel“ in den Vertrag aufgenommen werden.

Bauer befürchtet, dass es nach dem Brexit vermehrt zu „Torpedo-Klagen“, also „Schnellschüssen“ kommen könnte. Um Verfahren zu verzögern, könnte eine Partei in jenem Land Klage einbringen, in dem Prozesse lange dauerten – etwa in Italien. Vor allem bei der Durchsetzung von Ansprüchen, die ein Unternehmen erhebe, könnte das passieren. Für das Geschäft der Anwälte seien diese Brexit-Unsicherheiten nicht schlecht. Im Gegenzug aber erwartet Bauer, dass es monatelang zu einem Stillstand bei Übernahmen und Fusionen mit britischen Firmen kommen könnte. Das wiederum sei schlecht für die Anwälte.