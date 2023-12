TV-Programm an den Feiertagen: Keine Zeit für Langeweile

Heiliger Abend

Los geht es zeitig mit „Michel in der Suppenschüssel“ (ORF 1/9.20). Im Anschluss folgt der Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (auch um 13.15 Uhr in der ARD und um 20.15 Uhr im WDR). Nachmittags gibt’s in ORF1 noch die beiden familientauglichen Animationsfilme „Der Grinch“ (13.45) und „Die Eiskönigin 2“ (15.00). Nach der hoffentlich „Schönen Bescherung“ (17.55) wird es ab 20.15 romantisch: „Liebe braucht keine Ferien“. Davor kann man zwei erfolgreichen Tenören zuhören: Rolando Villazón singt auf ServusTV ab 17.25 „Es wird scho glei dumpa“ und Jonas Kaufmann liefert um 19.10 in ORF III Besinnliches aus der Stille-Nacht-Kapelle. Apropos Stille Nacht: „Das ewige Lied“ (3sat/20.15) mit Tobias Moretti als Pfarrer Joseph Mohr zeigt die Entstehungsgeschichte des weltberühmten Liedes. Sat.1 bietet einem zur selben Zeit den immer wieder sehenswerten Klassiker „Kevin – Allein zu Haus“ (am Montag gibt es dort auch noch „Kevin – Allein in New York“).