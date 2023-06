KI gibt neuem "Pumuckl" die legendäre Stimme des verstorbenen Hans Clarin

Meister Eders Neffe

Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Bandsäge eingemottet. Nun betritt Meister Eders Neffe Florian Eder, den Maximilian Brückner spielt, die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof und erweckt sie wieder zu neuem Leben. Und gleich am ersten Tag wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar. Die beiden erleben neue Geschichten in einem München.

Kaum verändert hat sich die Seele von "Pumuckl", verspricht RTL. Behutsam sie die Figur von Pumuckl modernisiert worden. Gespielt wird der Kobold mit dem roten Haar von Kabarettist Maximilian Schafroth. Sein Schauspiel und seine Stimme sind die Vorlage für die Animation des Kobolds.

Zwei-stimmiger Pumuckl

Wobei man sich für Pumuckls Stimme besonderes hat einfallen lassen. Wie in einer Aussendung erläutert wird, wurde mittels Künstlicher Intelligenz die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt. Für alte und neue Pumuckl-Fans wird Streamingdienst RTL+ exklusiv beide Stimmversionen parallel bereitstellen.

Produziert wurde die neue Serie von der Produktionsfirma NEUESUPER.

Ausgestrahlt werden die neuen Folgen Ende 2023 auf RTL+, RTL und SUPER RTL. Premiere hat die Serie bereits am 24. Juni auf dem Kinderfilmfest in München.