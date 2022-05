Tom Cruise begeistert mit "Top Gun: Maverick“: Nostalgie mit Frischluft

Geschwindigkeit ist das Schlüsselwort bei Kosinskis zügiger Regie: Jeder Satz sitzt, emotionale Momente wechseln sich mit pulsierenden Action-Sequenzen ab.

Es beginnt mit einem Rauswurf: Tom Cruise als Super-Pilot Maverick hat es aufgrund seiner Aufsässigkeit nie zu einem höheren Status in der Marine gebracht. Sein Job steht auf dem Spiel. Zu seiner eigenen Überraschung wird er zu seiner alten Elite-Schule Top Gun versetzt. Dort soll er junge Rekruten, die ihn im Pub lässig „Pops“ nennen, für eine schwierige Mission trainieren. Unter den Piloten (und einer Pilotin!) befindet sich auch Rooster (wirklich gut: Miles Teller), der Sohn von Mavericks tödlich verunglücktem Freund Goose. Ein altes Trauma bricht auf, der Konflikt ist vorprogrammiert. Angenehm gereift, wirft Tom Cruise immer noch – wenn auch etwas gedämpfter – sein strahlendes Lächeln an und kann mit Charisma und Action-Stunts locker zwei Stunden, elf Minuten tragen.

Als sein strenger Vorgesetzter hat sich „Mad Man“ Jon Hamm formschön in die Militär-Uniform geworfen; und Val Kilmer liefert einen berührenden Auftritt als „Iceman“. Dampfende Szenen in der Umkleidekabine mit homoerotischen Untertönen gibt es keine mehr, dafür gezügelten Machismo beim Ballspielen am Strand. Mit nacktem Oberkörper. Im orangen Sonnenuntergang.