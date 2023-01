Fall Teichtmeister: Burgtheater setzt "Nebenan" ab

Welche Burgtheatervorstellungen betroffen sind

Das betrifft die geplante Vorstellung am Mittwoch (18. Jänner), die ersatzlos entfällt. Was an den weiteren, ursprünglich geplanten Terminen (25. Jänner, 5. und 18. Februar) gezeigt wird, das werde man "baldmöglichst" bekanntgeben. Kartenkäufer würden direkt kontaktiert.