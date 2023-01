Martin Kušej über Teichtmeister: Er hat die "Vorwürfe vehement bestritten"

Martin Kušej dazu im APA-Interview: "Wir hatten vom ,Standard' im September 2021 von den Vorwürfen gegen einen Burgtheaterschauspieler erfahren. Sobald wir wussten, dass es sich bei dem in den Artikeln von ,Kronen Zeitung' und ,Standard' genannten Schauspieler um Florian Teichtmeister handelt, haben wir diesen zu einem Gespräch einbestellt. Wir nehmen derartige Vorwürfe sehr ernst und haben daher umgehend Erhebungen bei uns durchgeführt. Diese Erhebungen umfassten Gespräche mit Florian Teichtmeister, der Ensemblevertretung und anderen Mitgliedern des Ensembles. Diese Gespräche haben aber zu keinen Anhaltspunkten für die nunmehr gestandenen Taten geführt. Teichtmeister wurde von der Direktion mit den Vorwürfen konfrontiert und hat diese allesamt glaubhaft bestritten. Florian Teichtmeister erklärte mir und meiner Stellvertreterin gegenüber, dass es sich bei der Anzeige gegen ihn um einen Racheakt seiner ehemaligen Partnerin handeln würde. Um diese Vorwürfe zu entkräften, wurde von ihm erklärt: Er hätte der Polizei freiwillig und, ohne dass eine Aufforderung dazu erfolgt wäre, alle Computer, Datenträger und Handy ausgehändigt, auf denen nichts zu finden sei. Was daher den Vorwurf zu Kinderpornografie sehr bald völlig entkräften würde. Es gäbe keine Anklage, kein laufendes Ermittlungsverfahren. Er hat sich auf unsere Nachfrage nicht geständig gezeigt und die Vorwürfe vehement bestritten. Für uns gab es also die Informationen aus der Presse und dagegen die von Florian Teichtmeister uns als Arbeitgeber gegenüber getätigter Aussage, er sei völlig unschuldig, die Vorwürfe der Gewalt gegen seine Partnerin, des Drogenmissbrauchs und des Besitzes von Kinderpornografie seien haltlos. Er führte dabei weiter aus, dass er dabei sei, sich mit seiner Ex-Partnerin wieder anzunähern. Es wurde verabredet, dass jede weitere Entwicklung, jeder weitere Vorwurf, jede weitere Anzeige und insbesondere eine Anklage dem Burgtheater zu melden sei. Dies wurde von Florian Teichtmeister zugesichert. Die Direktion hat sich in regelmäßigen Abständen bei ihm erkundigt, ob es neue Entwicklungen in dem Fall gibt. Florian Teichtmeister berichtete später, dass seine Ex-Partnerin die Anzeige zurückziehen wolle, das nicht möglich wäre. Er bekräftigte erneut und auch später wiederholt, dass die Untersuchungen sicher bald eingestellt würden. Auch der Ensemblevertretung waren keine Anhaltspunkte für die Vorwürfe bekannt.