Energiegeladene Revue: Eine Überdosis Austropop kann gut tun

Doch Straßer, mehr als gut bei Stimme, bleibt nicht beim Biografischen picken, liefert etwa ein Medley, das den Verlauf einer Liebesbeziehung illustriert: „Sind sie Single?“, „Küss die Hand, schöne Frau“ „Wir ham a Haus baut“, "Burli", „Du verstehst mi ned“ oder "Stoak wie a Felsn". Auch die von Ö3 in den Neunziger Jahren ausgelöste Austropop-Krise wird angesprochen.

Live ist eben Life

Noch etwas Songdropping gefällig? Die „Arbeit“ an der Revue hat sich ausgezahlt, Geri Schullers Arrangements frischen einige Songs auf, die Band (Hanna Pichler, Bernhard Egger, Ricky Gold, Geri Schuller) zeigt sich nach der auftrittslosen Zeit überhaupt ausgesprochen spielfreudig, denn: „Live is Life“.

In der allgemeinen Rückkehr in die Hektomatik-Welt (©STS) ist ein Abend voll ungehemmter Lebensfreude vielleicht genau das Richtige. Nach zwei Stunden, in denen das Publikum voll mitgeht, lässt sich also sagen: „Brenna tuat’s guat.“