Straßer & Stipsits: Neuer Film, neues Buch und ein Abschied

„Die Schwiegermutter ist ein großes Thema, wie in so mancher Ehe“, grinst Straßer, die im Film die Lebensgefährtin des Hotelerben (gespielt von Stipsits) mimt. „Er ist halt so ein richtiger Ödipus-Komplexler, um es auf den Punkt zu bringen“, lacht sie.

„Bei mir gibt es immer wieder so leichte autobiografische Züge, die man dann in Rollen verpackt, aber grundsätzlich ist die Geschichte frei erfunden, obwohl ich meine Mutter gern mag“, zwinkert der Kabarettist.

Stress am Set gibt es zwischen den Eheleuten (seit 2014 verheiratet) keinen, wie sie erzählen. „Ich sage immer, es ist erstaunlich gut. Es ist eine Herausforderung. Gerade wenn man dreht, sieht man sich einfach 24 Stunden am Tag und am Wochenende verbringt man auch noch Zeit und hat auch noch die Kinder (Anm.: Emil und Lieselotte) miteinander. Das könnte zu viel Konflikt führen, das geht bei uns aber immer irrsinnig gut. Ich arbeite total gern mit ihm“, so Straßer, die am 10. November mit ihrem neuen Programm „Keine Angst“ Premiere feiert. „Ein Austropop-Abend“, wie sie verrät.