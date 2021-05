Eine Coverversion findet sich auch auf dem Album: „I siach wos finsdas“ - eine großartige Übertragung von Will Oldhams „I See A Darkness“ ins Wienerische. An dem Lied hatten sich auch schon Bonnie Prince Billy und Johnny Cash abgearbeitet.

Wenn wir schon bei den großen Namen sind: Auch Bob Dylan wurde am Vorabend zu seinem 80. Geburtstag mit zwei Songs gewürdigt: Einerseits Moldens Übersetzung von „The Times They Are a-Changing“ in „Die Zeiten tan si ändern“. Und Nino spaziert, so wie Dylan in „Simple Twist Of Fate“ New York erkundet, durch sein Wien: in „Der Mai ist vorbei“.

Zugaben

An anderer Stelle leitete Nino mit seinem bekannt lapidaren Witz über: „Es ist eigentlich kein langes Lied. Aber es wirkt lang, weil so viele Wörter drin vorkommen.“



Zum Beispiel ein "Weinen aus den Steinen".

Das von Nino solo gesungene Lied entführt ins „Café der Artisten“, wo man immer auf Zugaben wartet.

Die gab es auch im Rabenhof. Zum Abschluss den für heutige Ohren mit einem unerhörten Text ausgestatteten Danzerschen „Vorstadtcasanova“.

Vieles erinnert an die Zeit vor der Pandemie. Molden hofft, „dass die Masken bald wieder fallen werden“. Das Publikum hat die notwendigen Bürden geduldig ertragen. Man hatte sich zuvor zur 3-G- und Ausweiskontrolle angestellt, seine Plätze im Schachbrettmuster eingenommen. Aber dennoch wurde unter den FPP2-Masken gejubelt, ausgiebig applaudiert. Es war eine Freude.