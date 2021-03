Molden und Nino aus Wien: Zwei kreative Fetzenschädeln und ein Clown

Wenn es möglich ist, wollen sie mit diesem Album auf Tour gehen: Auftritte sind geplant (z. B. 9. April, Kulturszene Kottingbrunn; 13. und 14. April, Rabenhof Wien), aber die beiden haben sich abgewöhnt, etwas als fix anzunehmen. Molden hat außerdem zwei weitere Platten fertig: Eine mit dem „Frauenorchester“ und eine in der Formation Molden/Resetarits/Soyka/Wirth. Weiters ist ein Dokumentarfilm über eine Tournee in der Pipeline. Mandl hat in der Lockdown-Zeit Dutzende Song-Ideen skizziert, die er jetzt ausarbeiten will.