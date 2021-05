Zum 80. Geburtstag von Bob Dylan: Er ist immer woanders

Was Bob Dylan an seinem Geburtstag tun wird, wie er ihn feiert und ob er überhaupt feiert, ist unklar.

„I’m Not There“ heißt sein Lebensmotto. Ich bin immer woanders, als ihr glaubt. Vielleicht trinkt er heute nur Tee, hört Heavy Metal und schaut eine Netflix-Serie. Vielleicht hat er seine Familie um sich versammelt und bläst auf einer Torte 80 Kerzen aus. Vielleicht nimmt er sich auch seine Gitarre und singt „The Times, They Are A-Changing.“

Sicher ist nur eines: Der Literatur-Nobelpreisträger und wahrscheinlich wichtigste Songschreiber aller Zeiten wird am Montag 80 Jahre alt. Damit wird auch die Popmusik 80. Zusammen mit Elvis, den Beatles, seinem Freund Johnny Cash und vielleicht noch Frank Sinatra hat niemand die populäre Musik so sehr definiert wie er. Noch in 200 Jahren werden Kinder in der Schule lernen, wer Bob Dylan war.