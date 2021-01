Börsenware Songs – so wertvoll wie Gold und Öl

„Songs sind so wertvoll wie Gold, Öl oder Diamanten“, erklärte Mercuriadis CNCB. „Sie sind die wichtigste Komponente in der Musik und durchdringen unsere gesamte Kultur – und das schon seit 50 Jahren. Und nach 15 Jahren technologischer Zerstörung, in der Musik gratis zu hören war, haben wir jetzt beim Streaming einen Wendepunkt erreicht. Die Technologie ist endlich so weit, dass es sehr praktisch für User ist, dafür zu bezahlen, weshalb das Einkommen daraus durch die Decke gehen wird.“