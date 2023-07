Elton John zu Tourabschied: "Versuche noch, das zu verarbeiten"

Musiker Elton John (76) braucht nach eigenen Angaben selbst noch etwas Zeit, um das Ende seiner Abschiedstournee zu verarbeiten. Der Brite hatte am Wochenende in Stockholm das letzte Konzert seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour gegeben. "Samstagabend war magisch", hie├č es nun am Montag in einem Post auf seiner Instagramseite. Er glaube, dass es noch eine Weile dauern werde, bis er begreife, dass er tats├Ąchlich mit dem Touren aufh├Âre.

"Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich euch alle vermissen werde, und wie dem├╝tig mich eure Unterst├╝tzung gemacht hat - das wird f├╝r immer bei mir bleiben", schrieb John, der f├╝r Lieder wie "Rocket Man" und "I'm Still Standing" bekannt ist. Er hatte angek├╝ndigt, in Zukunft mehr Zeit f├╝r seine Familie haben zu wollen.