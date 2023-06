Elton John gab bei Glastonbury-Festival letztes Konzert in England

John bekundete in den vergangenen Monaten mehrmals seine Freude dar├╝ber, seine Konzert-Karriere in Gro├čbritannien mit einem Auftritt bei dem bekanntesten britischen Festival abzuschlie├čen. "Es ist das erste Mal, dass ich (f├╝r das Glastonbury-Festival) angefragt wurde", verriet Elton Ende Mai in einem BBC-Interview. "Es kommt zum richtigen Zeitpunkt, ich glaube an das Schicksal und es ist die gro├čartigste Weise, in England aufzuh├Âren."

Auch zahlreiche Fans freuten sich. "Es gibt niemanden wie ihn", sagte beim Glastonbury-Festival Justine Clayton, die zu den Kl├Ąngen von "Your Song" geheiratet hat. Festivalbesucher Ben Monk sagte, an diesem "sehr besonderen Tag" in der Geschichte des Festivals sei er bereits um 07.00 Uhr aufgestanden. "Wie k├Ânnte man das verpassen wollen?", f├╝gte er hinzu.

Das Glastonbury-Festival in einer abgelegenen Gegend der Grafschaft Somerset startete im Jahr 1970 auf Initiative des Milchbauers Michael Eavis. F├╝r ein Pfund Eintritt konnten Besucher damals Musiker wie Glam-Rocker Marc Bolan und Singer-Songwriter Al Stewart sehen, Eavis' Bauernhof lieferte dazu noch kostenlos Milch. Seit den 1990ern erreichte Glastonbury Kultstatus. Bekannt ist es unter anderem auch daf├╝r, dass sich das Festivalgel├Ąnde im englischen Regen regelm├Ą├čig in ein Schlammbad verwandelt.