Abschied von Elton John: Viel Spaß, wenig Sentimentalität

Und das ist durchaus nicht negativ gemeint. Denn immer schafft es der Brite allen seinen Zuschauern einen rundum unterhaltsamen Abend zu bereiten. Das macht er zunächst einmal mit einem fast dreistündigen Programm, bei dem er keinen Wunsch offenlässt. Und, auch wenn er sie schon tausende Male gespielt hat, Songs wie „Bennie And The Jets“, „Don’t Let The Sun Go Down On Me“ oder „Daniel“ klingen dabei immer frisch. Auch an diesem 1. Mai 2019 in der Stadthalle. Und wie immer ist auch die Fülle der markanten Melodien, die Elton John geschrieben hat. Von 24 Songs sind nur vier keine Welthits.