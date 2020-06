Elina Garanca sagt im Winter Auftritte ab

Elina Garanca muss ihre im Winter geplanten Auftritte in London und New York absagen. Der Grund ist allerdings ein erfreulicher: Die lettische Mezzosopranistin erwartet ihr zweites Kind. Wie die "Kleine Zeitung" in ihrer Freitagsausgabe berichtet, legte Garanca ihre Rollen als Carmen im November in London und als Octavian im "Rosenkavalier" im Dezember in New York zurück. Bei den Salzburger Festspielen ist Garanca kommende Woche (15., 17. und 18. August) in Verdis "Messa da Requiem" mit den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti dagegen noch zu hören.

Auf der Website der Metropolitan Opera ist ersichtlich, dass Garanca an der Seite von Jonas Kaufmann 2014 in Massenets " Werther" hätte auftreten sollen. Sie wurde bereits durch Sophie Koch ersetzt. Auch für den "Rosenkavalier" wurde bereits Ersatz gefunden, hier springt Alice Coote ein. Das Royal Opera House in London hat für die Rolle der Carmen vorerst noch keinen Ersatz bekannt gegeben.