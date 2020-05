Elina Garanča ist Diva und Mama

Seit 19 Monaten ist Elina Garanča glückliche Mutter der kleinen Catherine: „Meine Tochter läuft nicht, sie rennt bereits!“, verriet die Opernsängerin bei der Präsentation des 6. Open Airs „Klassik unter Sternen“, bei dem die Mezzosopranistin am 3. Juli wieder mit ihren „Friends“ im Hof des Stift Göttweigs glänzen wird. „Catherine bekommt gerade ihre Backenzähne und wacht deshalb oft in der Nacht auf. Eine Erkältung hat sie auch noch dazu bekommen, das macht es nicht besser“, erzählte die 36-Jährige, die zurzeit wenig Schlaf bekommt. „Ich habe zwar eine Nanny, die wie meine zweite rechte Hand ist. Aber wenn sie lange und laut ‚Mama, Mama, Mama‘ ruft, dann muss ich kommen. Da kann ich nicht Nein sagen.“ Vor Kurzem hat Garanča mit ihrem Ehemann, Dirigent Karel Mark Chichon, ein Haus in Riga gekauft. Die Wohnung war für die Familie zu klein geworden. „Ich bin gerade sehr beschäftigt, das Haus einzurichten, Fliesen und Holz für den Boden auszusuchen.“ Einen Zweitwohnsitz hat die Kleinfamilie in der Nähe von Malaga. Bald soll ein drittes Domizil dazu kommen: „Wir suchen gerade eine Wohnung in Wien. Ich möchte, dass meine Tochter hier zur Schule geht. Wien ist uns von allen Großstädten am liebsten. Wir haben sechs Jahre hier gelebt und es ist perfekt für uns.“