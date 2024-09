"Don Carlo" an der Staatsoper: So etwas gab es noch nie

Die Idee hätte durchaus Potenzial, wenn auch wohl nicht für eine Operninszenierung. "Don Carlo", jenes Werk, das symptomatisch steht für den Konflikt zwischen äußerer (politischer) und innerer Welt, zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit, zwischen Macht und Ohnmacht, ist per se eine Oper mit zwei Ebenen. Serebrennikow kann dadurch die Figuren in ihrer ganzen Spießigkeit und Banalität zeigen, wenn sie in die Privatsphäre der Liebenden und Leidenden zurückgeworfen werden. Und er kann die simplen Gestalten mit den fast regungslosen Figuren, zu denen sie in der Ausübung ihrer historischen Rolle werden sollten, kontrastrieren.

Tragen dürfen die Kostüme aber nicht die Sängerinnen und Sänger, sondern nur Models, die deren Doubles spielen. Diese werden immer wieder von Helfern an- und ausgezogen, man sieht, wie schwierig das damals gewesen sein muss, in den Kostümen können sie sich dann kaum bewegen und erstarren.

"Don Carlo", für viele eines der größten Meisterwerke der Musikgeschichte, wird diesmal in einem von einem Originalschauplatz in Kyoto inspirierten Institut für Kostümkunde angesiedelt. Die Protagonisten sind Angestellte des hochkomplexen und sterilen Modemuseums, in dem -zigtausende Originalkleider aus allen Epochen aufbewahrt werden. Für diese Aufführung der Oper von Giuseppe Verdi werden nun die Originalkostüme aus dem 16. Jahrhundert ausgepackt. Die Staatsoper hat diese nachbauen lassen, sie sind traumhaft schön.

Wer "Don Carlo" nicht kennt, wird hier nichts verstehen. Und wer "Don Carlo" gut kennt, wird empört sein, dass dieses himmlische Stück so entstellt wird, dass die Musik so stark in den Hintergrund gedrängt wird. Völlig ideologiefrei sei festgehalten: Diese Inszenierung ist nicht zu modernistisch, sie ist einfach zu wenig gut. Wenn, dann hätte man für diesen Ansatz mehr psychologische Tiefe gebraucht. Serebrennikow, ein erstklassiger politischer Regisseur, ist mit diesem Irrläufer zum Scheitern verurteilt. Von ihm hätte man sich eine heftigere Abrechnung mit Macht und Diktatoren erwartet. Aber wahrscheinlich will er nicht immer in dieselbe Richtung gehen. Dann ist jedenfalls "Don Carlo" das falsche Werk.

Die mit Abstand Beste ist Asmik Grigorian als Elisabeth - auch wenn diese Partie bei ihrem Debüt noch nicht ihre beste sein kann. Sie ist als leidende Königin eine starke Persönlichkeit mit wunderschönem Timbre, guter Höhe und sowohl in den lyrischen Passagen, in den Duetten mit Don Carlo, als auch in den dramatischeren Ausbrüchen eine Topbesetzung.

Joshua Guerrero hat einen recht eindimensionalen Tenor als Don Carlo, eine gute Höhe, nicht die größte Präzision und wenig Power in den tieferen Lagen. Vor allem aber forciert er zu stark, ein jugendlicher Liebhaber halt.

Eve-Maud Hubeaux ist eine sehr schön und ausdrucksstark singende, nicht allzu dramatische Eboli. Étienne Dupuis ist ein solider Marquis von Posa, der bei seinem Ende etwas an seine Grenzen stößt. Roberto Tagliavini kommt als Philipp II. an große Vorbilder dieser Rolle nicht einmal annähernd heran, dafür fehlt es ihm an Kraft in der Tiefe und an Leidenschaft im Ausdruck. Von Dmitry Ulyanov als Großinquisitor geht viel zu wenig Bedrohung aus, sein Duett mit Philipp war das gemütlichste seit langem, man soll ja nicht so laut singen im Modemuseum. Die kleineren Rollen sind gut besetzt.

Ein neuer "Don Carlo" kommt normalerweise alle paar Dekaden in die Staatsoper, der letzte (nicht sehr gute in der Regie von Daniele Abbado) wurde 2012 realisiert. Eine Prognose sei gewagt: Diesem dürfte keine jahrzehntelange Lebensdauer beschieden sein. Schade, wenn er sich doch so sehr gegen die Wegwerfgesellschaft richtet.