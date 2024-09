„Salome“: Ekstase in Präzision und mit Parfum

Von Susanne Zobl

Philippe Jordan ist bei Richard Strauss ganz in seinem Element, wie der Generalmusikdirektor in der aktuellen „Salome“-Serie an der Wiener Staatsoper hören lässt. Sublim arbeitet er die Nuancen jeder Szene heraus und setzt konsequent auf Präzision, auch in Momenten der Ekstase. Die Wiener Philharmoniker im Graben spielen ihren unvergleichlichen Klang aus, fulminant die Blechbläser. Ensemble und Orchester stimmt Jordan akkurat aufeinander ab.