Nurejews Schwanensee in der Staatsoper: Ein Ballettklassiker wird 60

1961 war dem 23-jährigen Startänzer die Flucht aus der Sowjetunion gelungen, als er sich spektakulär und viel beachtet während eines Gastspiels in Paris abgesetzt hatte. Nur drei Jahre später studierte er in Wien den berühmtesten aller Ballettklassiker zur Musik von Piotr I. Tschaikowski ein, so wie er ihn aus der Überlieferung seiner Lehrer in St. Petersburg, dem Uraufführungsort der legendären Choreografie Marius Petipas und Lew Iwanows, in Erinnerung hatte. Premiere war am 15. Oktober 1964.

Authentizität Geschichte schrieb die Wiener Version nicht nur durch die Authentizität der Fassung, die in der Sowjetunion nach Nurejews Flucht Änderungen erfuhr, sondern auch durch die Interpretation der männlichen Hauptrolle Prinz Siegfried durch Nurejew selbst. In Wien ist diese Choreografie, seit zehn Jahren in der Ausstattung Luisa Spinatellis, das Herzstück der bedeutendsten Tanzcompagnie des Landes. Dass man das große Handlungsballett um das Märchen von der unglücklichen Liebe eines Prinzen zu einer von einem Zauberer in einen Schwan verwandelten Frau noch in so großer Besetzung und mit dem Orchester der Wiener Staatsoper (Leitung: Paul Connelly) sehen kann, ist in der gegenwärtigen Theaterlandschaft keine Selbstverständlichkeit.