Neustart in London: Ballerina Natascha Mair hat Wiener Staatsballett verlassen

Jetzt ist es für sie an der Zeit weiterzuziehen – und zwar zum English National Ballet nach London. Auch dort ist sie Solistin. Doch warum hat sich Natascha genau jetzt dazu entschlossen, dem Staatsballett den Rücken zu kehren? Das hat mit dem Wechsel des Ballettdirektors zu tun, denn seit September dieses Jahres ist ja Martin Schläpfer der Chef des Wiener Staatsballetts.

„Ich wollte schon seit Langem in ein anderes Land, um mich weiterzuentwickeln. Mit Manuel Legris (er wechselt ja an die Mailänder Scala) als Direktor ist es so gut gelaufen, dass es sich jedes Jahr verschoben hat und ich mich schlussendlich entschloss, bis zum Ende seiner Amtszeit als Direktor in Wien zu bleiben“, erzählt Natascha Mair dem KURIER.