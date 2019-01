Ein Solo für Natascha - der Alltag einer Primaballerina

So traumhaft das alles klingt, der Alltag einer Primaballerina ist dann doch sehr real. Um 10 Uhr beginnt das klassische Training, von 11.35 Uhr bis 17.30 Uhr stehen meist Proben an – mit einer 40 minütigen Mittagspause. Wenn am Abend Vorstellung ist, haben die Tänzer ab ungefähr 14 Uhr frei. Viel Zeit fürs Privatleben bleibt da nicht, die sie dann aber am liebsten mit Freunden und Familie verbringt.