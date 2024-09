„Roméo et Juliette“ an der Staatsoper: Glänzende Debüts und ein hervorragender Dirigent

Verstörend schön bringt er lyrische Passagen zum Schweben und den philharmonischen Klang zur Entfaltung, alles mit Blick auf das Bühnengeschehen. Präzise führt er das Ensemble, bringt den Walzer von Juliettes „Je veux vivre“ zum Schweben.

Das kostet Nadine Sierra in jeder Phase aus, wirft sich mit Verve in diese Arie und lässt die Lebensfreude einer jungen Frau spüren. Die amerikanische Sopranistin, die zum ersten Mal in diesem Haus auftritt, ist eine famose Julia. Ihr „Amour ranime mon courage“ gerät zu einem dieser besonderen Momente, wo Oper überwältigt: wenn diese Sängerin ihre Zweifel in absolute Entschlossenheit wandelt, sich immer mehr in diese Figur hineinsteigert, fulminant die Höhen erreicht, reißt sie das Publikum mit und wird dafür minutenlang gefeiert.