Die letzten Festspiele mit Rabl-Stadler? Echt?

Auch in Karin Henkels Shakespeare-Bearbeitung „Richard The Kid & The King“ und in Martin Kušejs Schiller-Inszenierung „Maria Stuart“ (beides auf der Perner-Insel) hat der Tod viel zu tun. Auch hier dominieren großartige Darstellerinnen, Lina Beckmann als Richard, Birgit Minichmayr als Maria und Bibiana Beglau als Elisabeth sind beeindruckend gut. Hoch interessant ist der unterschiedliche Umgang mit Sprache: Shakespeares Geschichte wird sprachlich in die Gegenwart geholt und betont rüde erzählt, Schillers Verse werden wie kostbare Ausstellungsstücke behandelt.

Bleibt noch „Das Bergwerk zu Falun“. Wie so oft stellt man fest: Es hat meist einen Grund, warum unbekannte Texte unbekannt sind. Das frühe Stück von Hugo von Hofmannsthal erwachte auch in Jossi Wielers Bearbeitung und Inszenierung am Landestheater nicht zu neuem Leben. (guitar)