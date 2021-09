Der neue James Bond: So fulminant ist der Abschied von Daniel Craig

Obwohl das Bond-Drehbuch selbst vor der Pandemie entstand, hinterlässt die Idee einer tödlichen Krankheit, die in die Körper von Menschen eingeschleust werden kann, einen mulmig aktuellen Geschmack von unserer pandemischen Gegenwart. Wer infiziert wird, stirbt einen grausamen Pestbeulentod – und das alles unter der Kontrollherrschaft von Lyutsifer Safin, gestört gruselig und emotionstot gespielt von einem vernarbten Rami Malek. Er ist ein würdiger Gegner für Daniel Craigs letzten Bond.

Am Ende von „Keine Zeit zu sterben“ singt Louis Armstrong den Titelsong von „Im Geheimdienst ihrer Majestät“: „We Have All the Time in the World“. Und die werden die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson brauchen, um einen Nachfolger für Daniel Craig zu finden und ihr Versprechen zu halten: „Bond will return.“