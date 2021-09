Der letzte Bond mit Craig: Endlich Zeit zu sterben – oder auch nicht

Mit „James Bond 007: Ein Quantum Trost“(2008) von Marc Forster ging es etwas holprig weiter.

Richtig Fahrt nahm die Bond-Saga wieder unter der Regie von Sam Mendes und „Skyfall“ (2012) auf. Javier Bardem übernahm die Rolle des charismatischen Bösewichts Raoul Silva und strich dem gefesselten Bond zärtlich übers Knie, was dieser – zur Begeisterung des Publikums – mit einer anzüglichen Bemerkung quittierte.

Am Ende von „Skyfall“ wusste Bond nicht nur, wie man Martini trinkt; Naomie Harris hatte als Miss Moneypenny Stellung bezogen, Ben Wishaw die Rolle des Q übernommen und Ralph Fiennes trat die Nachfolge von Judy Dench als M an. Nach drei Jahren Reboot schien Bond wieder der zu sein, der er immer schon war.

Doch dann kam „Spectre“ (2015), wieder unter der Regie von Sam Mendes.

„Spectre“ setzte alles daran, James Bond – ähnlich wie klassischen Superhelden – eine origin story zu verpassen. Bereits am Ende von „Skyfall“ sieht man das Grab von Bonds Eltern, deren Namen zwar schon bei Autor Ian Fleming fiel, allerdings, ohne psychologische Spuren zu hinterlassen. In der neuen Bond-Ära aber sind Psychologie und Traumata großgeschrieben, ganz besonders in „Spectre“. Bonds Lieblingsbösewicht Ernst Stavro Blofeld vulgo Franz Oberhauser betritt in Gestalt des Wiener Schauspielers Christoph Waltz den Plan und enthüllt sich selbst als Drahtziehers allen Übels.