War James Bond "eigentlich ein Vergewaltiger"?

Der Regisseur des nächste Woche anlaufenden James-Bond-Films"Keine Zeit zu sterben" äußert sich überaus kritisch zur Geschichte des Agenten. Bond sei in zumindest einer Szene in einem Film mit Sean Connery "eigentlich ein Vergewaltiger gewesen", sagte Cary Fukunaga zu Variety. "Ist es in ,Feuerball' oder in ,Goldfinger' wo Sean Connerys Charakter eigentlich eine Frau vergewaltigt?", sagte er. "Sie sagt ,Nein, nein, nein' und er sagt ,ja, ja, ja'. Das könnte man heute nicht mehr machen."

Die Produzenten hätten den Anspruch, dass in heutigen Bonds starke Frauenrollen vorkommen, sagte er. "Man kann Bond nicht über Nacht in eine andere Person verwandeln. Aber man kann die Welt um ihn verändern und die Art, wie er in dieser Welt funktionieren kann."