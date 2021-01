Warum James-Bond-Start im Herbst "besser für die Kinos“ sein könnte

Denn für ein derartiges Kino-Event „muss die Zeit reif sein“. „Es hat nur Sinn, solche Filme in die Kinos zu bringen, wenn wir mit diesen Produkten auch Geld verdienen können“. Einen Bond-Film wegen der Corona-Auflagen für die Veranstaltungsbranche „mit 50 Prozent Auslastung zu spielen“, mache keinen Sinn.

Die nun veränderte Pandemiesituation in Österreich zeigt sich aber so, dass Anfang April mit einem einschränkungsfreien Regelbetrieb kaum zu rechnen ist. „Es ist für uns alle schlecht, nicht nur für die Kinos, sondern für die ganze Wirtschaft weltweit, wenn wir nicht in Schwung kommen.“

Mit dem Bond „wären wir wieder voll da gewesen. Aber nicht, wenn die Situation es nicht hergibt.“