Guido Tartarotti: Bekenntnisse eines James-Bond-Fans

Bei mir fing es mit den Romanen an: Ich war ein Teenager, hatte eine vage Ahnung, wer James Bond ist, aber noch nie einen Film gesehen. Eines Tages fand ich bei einem Freund ein abgegriffenes Exemplar von „Man lebt nur zweimal“, blätterte ein wenig darin, und war fasziniert: Da geht es um einen Mann, gebildet und charmant, der begreift, dass er nichts anderes kann als töten – und der beschließt, diese Tätigkeit wenigstens im Dienst derjenigen auszuüben, die er für die Guten hält. Die zwölf Romane und zwei Kurzgeschichten-Bände von Ian Fleming spielen in den Fünfziger- und Sechziger-Jahren und sind hart gekochte Agentenkrimis in der Welt des Kalten Krieges.

Diese Atmosphäre geben die ersten fünf Filme vom Sean Connery (1962 bis 1967) gut wieder. In „Im Geheimdienst ihrer Majestät“ (1969) darf sich George Lazenby dann verlieben und heiraten (und Rüschenhemd tragen), was leider nicht gut ankam. 1971 kam dann Connery, gut genährt und desinteressiert, für das grauenhafte „Diamantenfieber“ noch einmal zurück.