Das Volkstheater - „ein oppositioneller Pfeil Richtung Hofburg“

Sie hätten ab 19. Mai spielen dürfen. Und dann haben Sie nur zehn Tage Programm gemacht – von 26. Mai bis 6. Juni. Wir hätten gedacht, dass Sie die gesamte Zeit bis zu den Theaterferien nutzen, um sich vorzustellen. Stattdessen haben Sie das Haus an die Festwochen vermietet.

Da geb’ ich Ihnen recht: Das fühlt sich schäbig an. Wir hätten gern mehr gespielt. Aber es gibt eben Verträge mit den Festwochen. Diese Kooperation galt es auch in einer Ausnahmesituation wie dieser Pandemie weiterzuführen. Wir haben also ein House Warming gemacht – und einen Einblick in ästhetische Möglichkeiten gegeben.