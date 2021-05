Volkstheater: Psychedelische Albträume eines Staatsschauspielers

Der Tanzsaal des Schwarzen Hirschen in Utzbach ist nun eine triste Betongarage. Bühnenbildner Daniel Roskamp hat die Vorschriften gewitzt übererfüllt: mit Sprinkleranlage, Feuerlöschern und Notausgangsleuchten (die in gegensätzliche Richtungen weisen). Der „Notlichtskandal“ 1972 soll sich bekanntlich nicht wiederholen: Bruscon besteht darauf, dass sein Stück „Das Rad der Geschichte“ in totaler Finsternis endet.

Andreas Beck ist ein Bär von einem Impresario – und Uwe Rohbeck als Wirt ein Zniachtl mit höchst unterhaltsamem Mienenspiel. Ob die falsche Aussprache „Frittaaatensuppe“ von mangelnder Integrationswilligkeit zeugt oder nur provozierend wirken soll, bleibt offen.