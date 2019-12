Regisseur Kay Voges: „Man kann ja mal gucken gehen“

Die alten Männer der Boulevardgazetten sabbern bereits: „Porno-Skandal im Burgtheater“. Denn am Donnerstag bringt Kay Voges, 1972 in Düsseldorf geboren, seinen Szenenreigen „Dies irae – Tag des Zorns“ zur Uraufführung. Animiert wurde der künftige Volkstheaterdirektor durch „Purple Rain“ von Prince. In diesem Song geht es um den Orgasmus, den kleinen Tod.