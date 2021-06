"Endspiel" im Volkstheater: Absurde Komik im Graphic-Novel-Guckkasten

Bei Beckett wird eine umfassende Katastrophe als äußeres Faktum erwähnt. Voges hat auch in der Wiener Version keine billigen Zeitbezüge, etwa zur gegenwärtigen Pandemie, gesetzt. Außerhalb des kleinen schwarzen Guckkastens, den Michael Sieberock-Serafimowitsch in die große Bühne gebaut hat, herrscht nur ein beständiges Nullum.

Außer einem Sessel, einer Glühbirne, einer Art Periskop gibt es lediglich 2D-Gegenstände, die im Stile einer Graphic Novel an die Wand gezeichnet sind. Purl thront in der Mitte. Schmieder hat sich die Augen zugeklebt, sieht also tatsächlich eineinhalb Stunden nichts. Lum, rastlos, auf übertriebenen Plateauschuhen stöckelnd, umkreist ihn immer wieder. Seine akustisch verstärkten Schritte wirken zwar wie das donnernde Ticken einer Uhr, aber dem Nichts entspricht hier eine Zeitlosigkeit. Und die äußert sich in teils nervtötenden Wiederholungen, die Voges bis zum Exzess ausreizt: „Du willst also, dass ich dich verlasse?“/„Natürlich!“/„Dann werde ich dich verlassen.“/„Du kannst mich nicht verlassen.“/„Dann werde ich dich NICHT verlassen.“