Clubszene in Wien: Verzweifelt, aber solidarisch

Die WTF Group, die in Wien mit dem "Club O" und dem "Inc." zwei große Clubs betreibt, versucht gerade Einschätzungen einzuholen, ob aktuell überhaupt das Bedürfnis nach Party und Feiern vorhanden ist. "Wir holen gerade über die Sozialen Medien eine Stimmungslage ein. Wollen die Leute unter diesen Umständen überhaupt noch fortgehen? Denn die Stimmung kann schnell umschwenken, wie man in Italien gesehen hat. Zuerst war es noch lustig, auszugehen, zu feiern, hat man das sogar aus Protest gemacht, aber nach den ersten Todesfällen wollte plötzlich keiner mehr in eine Bar gehen", sagt Lukas Sticksel, Sprecher der WTF Group gegenüber dem KURIER.

Die Kosten zur Aufrechterhaltung eines Clubs bei einem Publikum unter 100 Besucher sind sehr hoch und kaum rentabel. Außerdem habe man ja auch eine gewisse Verantwortung als Clubbetreiber. "Und ich denke, es ist besser, wenn man das jetzt solidarisch durchsteht. Die jüngere Generation hat eine Verantwortung gegenüber der älteren Generation. Sie gilt es zu schützen", so Lukas Sticksel.

Sollten die beiden Clubs ("Club O" und "Inc.") geschlossen bleiben, wären davon rund 100 Mitarbeiter betroffen, am härtesten treffe es dabei die Selbständigen. Aktuell hat man aber noch nicht entschieden, ob man temporär schließt oder unter den bestimmten Auflagen offen hält. Die Entscheidung soll in den kommenden Stunden fallen.