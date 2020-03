"Praterstrasse": Eine Bar, die mehr sein will

Eineinhalb Jahre wurde umgebaut, entwickelt und an einem internationalen Multichannel-Konzept gefeilt, das mit einer Vielzahl an Ideen zu unterschiedlichen Tagszeiten ausgestattet ist. Alle aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen. Daher hier nur ein Auszug: Brigitte Kowanz, die Österreich bei der Biennale in Venedig vertreten hat, hat das Objekt „Introduction” als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Martin Grandits, nach dem eine eigene Lounge benannt ist, stellt einige Kunstwerke, wie etwa einen Haufen weißer Socken hinter dem Glastisch aus, die man auf Anfrage auch kaufen kann. Im Eingangsbereich hängt ein Bild von Hubert Scheibl. „An jede Ecke gibt es etwas zu entdecken“, sagt Philipp Brandstätter, der gemeinsam mit Andreas Pust für die Innenausstattung verantwortlich ist.