Christo und Jeanne-Claude: Zwei Zauberer der Kunstwelt

Der bulgarische Künstler Christo ist wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag am Wochenende in New York verstorben. So weit, so bekannt, so traurig. Anlässlich dieses schwarzen Tages für die Kunstwelt sei ein Bildband empfohlen, der Ende 2019 im Taschen Verlag erschienen ist. Dabei handelt es sich um ein von Christo selbst konzipiertes Werkverzeichnis mit all seinen Arbeiten.