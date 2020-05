Verhüllungskünstler Christo ist tot

Große Projekte

Christo, der nach dem Ungarnaufstand im Jänner 1957 in den Westen floh und dabei kurzzeitig auch an der Wiener Akademie der Bildenden Künste inskribiert war, wurde bekannt, nachdem er sich 1960 der in Paris gegründeten Gruppe „Neuer Realismus" angeschlossen hatte, wiewohl er nie offizielles Mitglied der Gruppe war. Mit seinem Konzept, Objekte zu verpacken und ihnen damit einen besonderen Realitätsstatus zu verleihen, begann er bereits 1958. 1961 ersann er erstmals die Idee für ein verpacktes öffentliches Gebäude. In der Folge sollte Christo immer wieder zu ähnlichen Ideen und Materialien zurückkehren - allein die Größenordnung änderte sich rapide. So hatte Christo bereits 1961 mit Ölfässern gearbeitet und 1962 einen Durchgang in der Rue Visconti in Paris mit Fässern verbarrikadiert: "The Iron Curtain", der Eiserne Vorhang, hieß das Werk.

Im Sommer 2018 stellte Christo im Londoner Hyde Park sein erstes großes Außenprojekt in Großbritannien vor: Mitten auf der Serpentine, einem See im zentralen Hyde Park, installierte er "The Mastaba" - eine gigantische Skulptur aus 7.506 gestapelten Ölfässern. Eine noch größere Version davon plante Christo für Abu Dhabi - diese "Mastaba" sollte die größte permanente Skulptur der Welt werden. Auch ihre Realisierung ist nun ungewiss.