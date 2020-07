Christian Brugger: „Da kommt sofort Gänsehaut auf“

Christian Brugger sowie Experte und Ex-MotoGP-Pilot Alex Hoffmann werden wegen der Corona-Beschränkungen wieder von Salzburg aus kommentieren und analysieren. „Wir haben das Studio dafür hochgerüstet. Daten, Zahlen, Zwischenzeiten und Bilder, alles steht uns hier ebenso zur Verfügung wie vor Ort. Was uns fehlt, ist natürlich der Blick raus aus der Kabine, die Liveatmosphäre und die Möglichkeit zur Recherche vor Ort“, erläutert Brugger. Dafür geben hochkarätige Studio-Gäste Einblicke: Diesmal ist es der Rennchef des österreichischen KTM-Teams, Pit Beirer.

Neuigkeiten, aktuelle Statements und Analysen von der Strecke in Jerez liefert erneut Andrea Schlager. An ihrer Seite ist diesmal der potenzielle Márquez-Ersatzfahrer Stefan Bradl. Er wird zur Not auch mal die Angel halten müssen, auf der bei den Distanz-Interviews das Mikro hängt. Auch das eine Vorschrift von vielen – zu hoch ist das (wirtschaftliche) Risiko für den gesamten Motorrad-Zirkus.

Der Vergnügungsfaktor vor Ort ist dementsprechend gering. „Sie dürfen zum Beispiel das Hotel nicht verlassen; wenn sie nicht an der Strecke sind, müssen sie stets das gleiche Auto benutzen; Tests werden täglich gemacht usw. Auch bei Interviews gibt es genaue Vorgaben – der schnelle Plausch zwischendurch geht nicht“, erzählt Brugger. Sollte einmal nicht mehr möglich sein, das Fahrerlager zu betreten, „sind wir entsprechend vorbereitet. Wir haben uns in der Redaktion einiges überlegt in der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen.“