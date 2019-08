Bei ServusTV macht es „Brrrmmmmmmmm“

Draußen dröhnen die Motoren, im gekühlten Container ist davon aber kaum etwas zu hören. Viele im von zahlreichen Bildschirmen etwas erhellten Raum tragen ohnehin Headsets, in die ruhig die Kommandos gehen. Hier fließt viel von dem zusammen, was von Trainings und Rennen der Motorrad-WM an Bildern, Daten und Grafiken an die etwa 100 übertragenden Fernseh-Stationen weltweit geht oder über motogp.com zu erleben ist. „Alles folgt hier klaren Regeln. Jeder und jedes hat weltweit immer den gleichen Platz. Der Kamera-Mann in der ersten Kurve ist immer der gleiche. Das Team, das im Regie-Raum die Moto 2 betreut, ebenso. So können wir eine gleichbleibende Übertragungsqualität garantieren“, sagt ein Vertreter vom Rechte-Inhaber der MotoGP, Dorna.

Etwa 180 Kameras werden am Renn-Wochenende eingesetzt, vieles wird aber gar nicht mehr von vor Ort, sondern in der Dorna-Zentrale in Barcelona verarbeitet oder gesteuert. Das geht so weit, dass Einstellungen an den (bis zu sechs) Kameras auf den Motorrädern von Spanien aus verändert oder deren Signale direkt dorthin überspielt werden. Der technische Fortschritt ist enorm und soll „den Fans vermitteln, ganz nah am Geschehen zu sein“. Wie das etwa jene Kameras auf den Maschinen tun, die automatisch erkennen, dass ein Überholmanöver stattfindet und Bilder aus der jeweils anderen Perspektive liefern.

Über 200 Dorna-Mitarbeiter arbeiten nur fürs Fernsehen. Der gesamte TV-Compound, der auch Service und Hardware für die Stationen vor Ort wie ServusTV umfasst, würde eineinhalb Boeing 747 füllen – ein Tross, der zur Luft und auf der Straße durch die Welt wandert.