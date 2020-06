China zahlt Hollywood-Studios Millionensumme zurück

Im Streit mit mehreren Hollywood-Studios um eine Steuer auf Filmeinnahmen hat China nachträglich eingewilligt, Dutzende Millionen Dollar an die US-Firmen auszuzahlen. Die Einigung wurde am Dienstag von den US-Studios verkündet, deren Bezahlung der staatliche chinesische Filmverleiher China Film Group (CFG) vor Monaten ausgesetzt hatte. In dem Streit ging es darum, welche der beiden Seiten eine zweiprozentige Mehrwertsteuer auf Gewinne aus Ticketverkäufen für in China ausgestrahlte Hollywood-Filme zahlt.