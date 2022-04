China streicht Dialog über homosexuelle Beziehung aus "Phantastische Tierwesen 3"

In China wurden Anspielungen auf eine homosexuelle Beziehung aus dem Film "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse" gestrichen, wie u. a. das Branchenmedium Variety berichtet.

Der dritte Teil der Fantasyreihe enthält einen Dialog über die romantische Vorgeschichte zwischen Dumbledore (Jude Law) und Grindelwald (Mads Mikkelsen). Es handelt sich um sechs Sekunden, in denen die Sätze "Weil ich dich geliebt habe" und "Der Sommer, in dem Gellert und ich uns verliebt haben" fallen. Diese wurden für den China-Start am 8. April aus dem Film entfernt.

Warner Bros. habe dem Schritt zugestimmt, um den chinesischen Bestimmungen zu entsprechen. Die Essenz des Films sei jedoch erhalten geblieben, so Warner Bros. in einem Statement gegenüber Variety. Als Studio sei man dazu verpflichtet, die Integrität jedes Films zu wahren, der veröffentlicht wird. Man müsse dabei jedoch auch auf verschiedene Marktfaktoren eingehen.

China ist bekannt dafür, Anspielungen auf Homosexualität in Filmen und Serien zu zensieren, u. a. bei "Friends" und dem "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That" sowie "Bohemian Rhapsody" über Freddy Mercury. "Harry Potter"-Autorin JK Rowling hat bereits 2017 enthüllt, dass Dumbledore schwul ist.