Filmkritik zu "Phantastische Tierwesen 3": Im Krebsgang durch Berlin

Als großer Zugewinn erweist sich der Däne Mads Mikkelsen, der den hinausgeschmissenen Johnny Depp in seiner Rolle als sinistrer Magier Gellert Grindelwald ersetzt. Mikkelsen bringt (immer) großes Charisma mit sich und findet in Jude Law – als Albus Dumbledore im gepflegten Sigmund-Freud-Look – einen würdigen Gegner: Wenn in der ersten Begegnung zwischen den nunmehrigen Todfeinden die Männer aufeinandertreffen und ihre alte Freundschaft beschwören, erinnert sich Dumbledore an seine frühere Faszination für Grindelwald. Als dieser ihn fragt, warum er damals mit ihm gemeinsame Sache machen wollte, gesteht er freimütig: „Weil ich in dich verliebt war.“

Damit hat sich Dumbledore nun offiziell geoutet. Grindelwald aber zuckt mit keiner Wimper.

Von der alten Leidenschaft ist allerdings nicht mehr viel übrig: Dumbledore setzt nun alles daran, um Grindelwalds gierigen Griff nach Macht in der Zauberwelt zu verhindern. Dazu benötigt er die Hilfe von Newt Scamander, dem scheu lächelnden Eddie Redmayne als Magizoologen für magische Tiere. Und die eines kugeligen Nicht-Magiers, einem Muggel namens Jacob Kowalski.