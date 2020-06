Cannes: Coen-Brüder mit Meisterstreich

Dass sich ein Gutteil der Journalisten offenbar im Regen verkühlt hatte, machte sich am nächsten Morgen in einer Vorführung von Serge Bozons skurriler Komödie„Tip Top“ bemerkbar: Noch während des Vorspanns ging ein derartiges Hustenkonzert los, dass man sich in einem Sanatorium für Lungenkranke wähnte. „Tip Top“, eine Farce mit Isabelle Huppert war ein amüsanter Höhepunkten des Festivals und lief in der „Quinzaine“. Erzählt wird die Geschichte zweier Polizistinnen – gespielt von Huppert und Sandrine Kiberlain – die in der Provinz den Tod eines algerischen Informanten investigieren. Besonders Hupperts zackige Verhörmethoden (die darin bestehen, das Gegenüber nie sprechen zu lassen) erweisen sich als ungewöhnlich – noch mehr allerdings ihr Sexleben: Das Liebesspiel mit dem Ehemann gleicht einer Schlägerei, so dass beide danach aussehen wie nach einem schweren Verkehrsunfall. Tropfweise läuft Huppert das Blut über den Nasenrücken und wird von ihr liebevoll mit der Zunge aufgefangen.

Bozons Witz besteht darin, Standardsituation wie Verhöre oder auch einfach nur normale Gespräche einen Tick zu überdrehen und ihnen damit eine surreale Ebene zu verleihen. Dadurch entsteht eine latente Hysterisierung einer ganz normalen Polizei-Story, die sich ins Doppelbödige verschiebt – und zum Beispiel das Verhältnis zwischen Franzosen und Algeriern problematisiert. Isabelle Huppert machte sich als leicht übergeschnappte Polizistin jedenfalls großartig – „wie in einer Haneke-Parodie“, wie jemand treffend bemerkte.

Nach dem Wochenende hat der Regen in Cannes übrigens in Sturm umgeschlagen. Interview-Locations am Strand mussten wegen der aufgepeitschten Wellen ins Hausinnere verlegt werden. Und wer genau hinsah, konnte Keanu Reeves, umringt von seinen Bodyguards, auf der Croisette vorbei fliegen sehen.