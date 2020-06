Film ab in Cannes: 65. Festival eröffnet

Und natürlich werden viele internationale Stars erwartet, um das 65-jährige Bestehen von Cannes gebührend zu feiern. Zwar finden sich im offiziellen Wettbewerb keine Frauen unter den Regisseuren, dafür erwartet man viel weibliche Schauspiel-Zier aus Hollywood und anderswo. Nicole Kidman, Kristen Stewart und Kylie Minogue stehen auf dem Gästelisten, ebenso wie Isabelle Huppert und Marion Cotillard. Letztere hat übrigens in Jacques Audiards Film "Rust and Bone" eine recht drastische Rolle, denn sie verliert bei einem Unfall ihre Beine.

Doch zurück zu den Ehrengästen: Bei den Herren werden Brad Pitt – womöglich mit seiner Verlobten, Angelina Jolie – Robert Pattinson, Gary Oldman und Bruce Willis erwartet. Willis marschierte mit den Kollegen Bill Murray und Tilda Swinton bereits anlässlich der Eröffnungsgala über den roten Teppich, denn sie alle spielen gemeinsam in Wes Andersons Eröffnungsfilm "Moonrise Kingdom".

Aber nicht nur die Amerikaner sind unter der Festivalleitung von Thierry Frémaux stark vertreten – wie etwa mit dem vollbärtigen Pitt als Ermittler auf Rachefeldzug in Andrew Dominiks Thriller "Killing Them Softly", oder Kristen Stewart in Walter Salles Beat-Generation-Verfilmung "On the Road". Auch die Österreicher sorgen für einen starken Auftritt des europäischen Autorenkinos. Michael Haneke, der bereits 2009 die Goldene Palme für "Das weiße Band" erhalten hatte, nimmt mit "Amour", einem intimen, auf französisch gedrehten Porträt eines alten Ehepaares teil. Und Ulrich Seidl stellt "Paradies: Liebe", den ersten Teil einer Trilogie vor, in dem eine ältere Frau in Kenia Liebesurlaub macht.